Бывший заместитель командира батальона «Ахмат» стал замглавы района в Башкирии

39-летний Азамат Шагисултанов стал заместителем главы администрации Белорецкого района. Об этом сообщил глава районной администрации Азат Хакимов. Господин Шагисултанов на новом посту будет отвечать за связи с общественностью и общие вопросы.

Азамат Шагисултанов, родившийся в семье почетного работника органов внутренних дел в селе Серменево Белорецкого района, является ветераном СВО. По словам господина Хакимова, его новый заместитель добровольно отправился на фронт, где сначала командовал взводом, а затем ротой, и дослужился до замкомандира штурмового батальона спецназа «Ахмат». До участия в боевых действиях Азамат Шагисултанов работал заместителем начальника охраны при президенте Башкирии, после трудился на вахте в нефтяной компании. На фронте воевал на территориях ЛНР и ДНР.

В июле 2022 года из-за тяжелого ранения Азамат Шагисултанов уволился со службы, нынешним летом стал финалистом республиканской кадровой программы для военнослужащих «Герой Башкортостана».

Идэль Гумеров