«Газпромбанк» выплатит около 2 млн рублей пермяку, пострадавшему от мошенников

Пермский краевой суд поддержал решение первой инстанции о взыскании с «Газпромбанка» около 2 млн руб. в пользу пермяка, пострадавшего от действий мошенников. Как сообщает пресс-служба суда, финансовая организация не проверила согласие клиента на проведение спорных операций и допустила множественные списания без участия владельца счета.

В сентябре прошлого года житель краевой столицы открыл накопительный счет в банке, после чего с ним связались мошенники, представившиеся сотрудниками госорганов. Доверившись злоумышленникам, клиент установил вредоносное приложение, а затем со счета были списано 1,47 млн руб. Несмотря на оперативное обращение в банк с просьбой заблокировать операции, деньги были переведены на счет неустановленного лица.

В итоге Свердловский райсуд обязал банк вернуть не только украденную сумму, но и компенсировать убытки, в том числе неполученные проценты по вкладу (168 тыс. руб.), моральный вред и штраф (820 тыс. руб.). «Газпромбанк» пытался оспорить это решение в Пермском краевом суде, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.