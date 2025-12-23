Руслан Кухарук передал послание

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время выступления с посланием перед депутатами думы округа рассказал о планах по созданию в регионе центров обработки данных (ЦОД) и увеличению мер поддержки для многодетных семей. Следующий год он объявил Годом молодой семьи в Югре. Господин Кухарук признал, что бюджет на следующий год получился «напряженным», однако призвал власти принимать «человечные решения».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы ХМАО Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Начиная выступление перед депутатами окружной думы, губернатор ХМАО Руслан Кухарук сразу обозначил, что не будет подводить итоги года, а расскажет о планах регионального развития.

Глава региона отметил, что основой экономики региона остается добыча ресурсов. Генеральной целью региона в том направлении является сохранить его долю на российском рынке в 40%. Для этого, в частности, ведется работа по извлечению труднодоступных запасов. В регионе принимаются меры поддержки для добывающих компаний — срок предоставления земельных участков для исследований увеличили с пяти лет до семи, появился льготный режим для инвестиций в арктические районы.

Глава региона заметил, что экономика округа должна быть гибкой, а чтобы улучшать инвестиционный климат, необходимо опираться не только на ресурсные компании.

Руслан Кухарук заявил о планах по созданию в регионе центров обработки данных (ЦОД). Основные факторы — низкие природные температуры, которые снижают издержки на охлаждение центров, и небольшие затраты на генерацию электроэнергии в регионе. По словам главы региона, важно, чтобы такие центры находились «на суверенной территории».

«Медлить не стоит, тем более что конкуренция обостряется, эта индустрия децентрализуется, сдвигаясь вглубь России и принося с собой инвестиции»,— сказал господин Кухарук.

В индустрии гостеприимства до конца года откроются две гостиницы: «Югорская калина» и «Югра». Правительство поддержит развитие национального центра «Россия», который открылся в округе неделю назад и будет использоваться для организации встреч, мероприятий, обучения молодежи. Власти Югры ставят перед собой цель завершить все долгострои и полностью избавиться от такой проблемы.

Еще одним пунктом отчета стало расширение мер социальной помощи.

«Бюджет в этом году получился напряженным. Но в каком смысле — напрячься должны руководители всех уровней, в том числе и я. Из всех возможных решений нужно выбирать самую человечную»,— сказал господин Кухарук.

Финансовую меру поддержки для многодетных семей в арктической зоне увеличат до 3 млн руб. Это касается тех, кто выбирает денежную поддержку вместо земельного участка. Сейчас эта сумма составляет 1,5 млн руб.

Для улучшения медицинской помощи глава региона рекомендовал расширять использование телемедицины, в том числе в работе скорой медицинской помощи. По его словам, в марте 2026 года начнется первая навигация плавучей поликлиники, которая поможет сделать медицину доступнее для отдаленных районов.

Наступающий 2026 год в Югре глава региона объявил Годом молодой семьи. «Больше половины мер поддержки в регионе уже адресовано семьям с детьми, и продолжают плодиться новые»,— сказал господин Кухарук.

С начала 2026 года студенты очной формы обучения смогут получить югорский семейный капитал размером 184 тыс. руб. уже при рождении первого ребенка. При рождении второго они получат аналогичную сумму, заявил губернатор.

«Первопроходцы никогда не видят, что за горизонтом, однако они видят сам горизонт»,— сказал господин Кухарук, завершая свое выступление.

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков по итогу отметил, что слова губернатора «имеют под собой реальную основу и подкреплены реальными средствами».

Анна Капустина