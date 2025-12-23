Жительницу Ломоносова задержали по делу об организации нелегальной миграции

Полиция задержала 56-летнюю жительницу Ломоносова, которая помогла нескольким иностранцам легализоваться в России в 2017 году, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленница подключила к делу своего 36-летнего родственника и 29-летнюю знакомую, пообещав им вознаграждение.

Гонорары за фиктивные отношения обернулись уголовным делом по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Браки будут признаны недействительными в судебном порядке, в отношении организатора избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Андрей Маркелов