ГК ТОЧНО вошла в топ-5 рейтинга уверенных застройщиков России по версии Forbes

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов), занял пятое место в рейтинге уверенности российских застройщиков по версии Forbes в категории «массовое жилье».

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Рейтинг Forbes оценивает застройщиков по ключевым показателям: финансовым результатам, динамике роста, объему проектов в реализации и устойчивости бизнес-модели. Попадание ГК ТОЧНО в пятерку лидеров стало прямым подтверждением доверия рынка и инвесторов к девелоперу, а также ее финансовой стабильности. За последние годы у компании значительно расширился портфель проектов и география присутствия.

Так, в начале 2025 года ГК ТОЧНО вышла на рынок Ростовской области, запустив один из самых масштабных девелоперских проектов региона — жилой комплекс «Столицыно». Комплекс реализуется рядом с ростовской «Мегой» и включает 18 домов переменной этажности и 11 000 квартир.

Девелопер позиционирует проект как «район на всю жизнь» с фокусом на семьи с детьми, поэтому ключевым элементом концепции стала развитая социальная инфраструктура. Под социальные объекты в «Столицыно» выделено 5,7 га. В шаговой доступности запланированы школа на 1300 мест и два детских сада, каждый на 300 воспитанников. Также предусмотрено строительство взрослой и детской поликлиник. Дополнительно на территории комплекса появится парк площадью 8,4 га с пешеходными аллеями, детскими и спортивными площадками и зонами отдыха.

Сегодня «Столицыно» находится в активной фазе строительства — первые резиденты получат ключи уже в 2027 году. Реализация проекта происходит на фоне изменений в системе льготного ипотечного кредитования. Так, с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила семейной ипотеки: оформить льготный кредит сможет только один из супругов. Кроме того, будет отменен механизм донорской ипотеки, позволявший получать семейную ставку с привлечением созаемщика. Эксперты рынка ожидают, что такие изменения сократят круг семей, имеющих доступ к льготным программам.

В связи с этим до конца января 2026 года у семей с детьми еще есть возможность приобрести квартиру в одном из самых масштабных жилых комплексов Ростовской области с использованием действующих льготных программ, которые в дальнейшем станут менее доступными.

Подробная информация — в офисе продаж ЖК «Столицыно» или на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Застройщик ООО СЗ «Столицыно». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

