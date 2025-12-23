Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу пивного паба

Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушения в рекламе заведения «Пивной паб», принадлежащего ООО «ТСТ-Челябинск». Сейчас рассматривается вопрос о привлечении компании к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Установлено, что на фасаде многоквартирного дома размещалась рекламная конструкция с надписями «разливные напитки», «craft», «beer», «крафтовое пиво». В УФАС напоминают о запрете распространения рекламы подобным образом, ссылаясь на п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе.

Рекламу паба признали ненадлежащей.