Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР

Международный расчетно-клиринговый депозитарий Euroclear разблокировал свыше $600 млн средств Евразийского банка развития (ЕАБР), ранее замороженных как активы России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

«Условия были, чтобы эти средства были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear будет это контролировать», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Блокировка произошла после введения Евросоюзом санкций в июне 2022 года против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате Euroclear приостановил операции с НРД, а на одном из его счетов были заморожены в том числе средства ЕАБР на сумму около $733 млн, принадлежавшие Казахстану.

ЕАБР — многосторонний банк развития, созданный в 2006 году для финансирования интеграционных и инфраструктурных проектов на евразийском пространстве. Среди его участников — Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия, штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.