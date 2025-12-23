В Перми утвердили концепцию спортобъекта в микрорайоне Городские горки

Градостроительный совет Пермского края на заседании 22 декабря одобрил концепцию спортивного комплекса, который будет построен в рамках комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Городские горки. Об этом пишет «Новый компаньон».

Фото: минимущества Прикамья

Многозальный Дом спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс переместятся ближе к улице Макаренко, основной фасад и главные выходы будут обращены к улице Аркадия Гайдара. Его площадь увеличится с 1,4 тыс. кв. м. до 2,2 тыс. кв. м. Рядом будет оборудована парковка. Площадь всего спорткомплекса увеличится с 1,3 га до 1,7 га. Спортивный кластер будет рассчитан для занятий более чем десятью видами спорта.

Внутри Дома спорта появятся специализированные залы для дзюдо и бокса, с современными раздевалками, душевыми и тренерскими помещениями. Также предусмотрены универсальный тренажерный зал, кафе и раздевалки для плоскостной части спортивного объекта.

Сам спортивный объект будет выполнен в лаконичных, сдержанных цветах, фасады — из теплого витражного остекления и объемных фасадных панелей, появятся красные пандусы со стороны открытых площадок. Также будет обустроена площадь, вымощенная натуральным камнем, на которой установят стелу из камня или металла, а над главной вывеской появятся семь миниатюрных скульптур соловьев. Со стороны ул. Макаренко будет размещен медиафасад размером 31 м на 4 м.

Члены градсовета единогласно поддержали концепцию будущего объекта. Дом спорта будет назван в честь первого советского чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Соломина. После возведения объект будет передан в муниципальную собственность.

В октябре в границах улиц Макаренко, Патриса Лумумбы и Крупской в Мотовилихинском районе на комиссии по ПЗЗ была установлена зона КРТ. Работы по реконструкции стадиона начнутся в 2026 году.