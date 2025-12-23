Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал с пониманием относиться к налоговым изменениям. Об этом господин Минниханов сообщил в ходе встречи с журналистами.

Минниханов призвал с пониманием относиться к повышению НДС

«Война – это огромные расходы. <…> Надо с пониманием относиться к этому. Придется немножко потерпеть», — рассказал Рустам Минниханов.

Он также отметил, что налоговые изменения будут «неприятными, но не смертельными» и выразил уверенность, что после стабилизации ситуации в налоговой политике государства произойдут более «щадящие» изменения.

С 2026 года в России будет увеличен НДС с 20 до 22%. Также порог для уплаты НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения снизится с 60 млн до 10 млн руб. Согласно прогнозам, налоговые изменения могут повлиять на работу 16,1 тыс. татарстанских предпринимателей.

Диана Соловьёва