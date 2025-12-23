В Перми до ноября 2027 года полностью закроют путепровод на шоссе Космонавтов

С 8 января в Перми на реконструкцию закроется участок движения на шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до дома №108. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта. Путепровод будет закрыт до 1 ноября 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Прикамья Фото: Минтранс Прикамья

По данным минтранса, путепровод планируется полностью разобрать, чтобы изменить схему пролетного строения, а также увеличить подмостовой габарит. Рабочие возведут шесть новых опор взамен девяти старых. Высота сооружения увеличится с 2,2 до 5,5 м, а ширина — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону). После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового, но и габаритного транспорта.

Одновременно с закрытием участка, откроется путепровод над ул. Локомотивной. С путепровода при этом не будет съезда на ул. Локомотивную, если двигаться от шоссе Космонавтов.

В техническом режиме откроется также ул. Строителей. Кроме этого, для проезда будут доступны съезды с новой ул. Строителей — на ул. Малкова, Вавилова, Рабочую и с шоссе к «Мориону».