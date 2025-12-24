Строительная компания требует взыскать с «ОДК — Пермские моторы» более 36 млн рублей

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление ООО «ПСК Кама» к АО «ОДК — Пермские моторы». Согласно карточке дела, общая сумма требований к предприятию составляет 36,2 млн руб. Как следует из определения суда, истец требует взыскать с ответчика задолженность по договору поставки от 29 апреля 2025 года в размере 3 млн руб., а также пени на сумму 75 тыс. руб. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательств.

В определении указано также, что заявление подано с нарушениями, которые суд предложил истцу устранить в срок до 19 января. В частности, из представленных с иском документов следует, что между сторонами имеется соглашение о рассмотрении споров третейским судом. В связи с этим истцу предложено обосновать причины обращения с настоящим иском в арбитражный суд. Истец также не предоставил доказательств об уплате госпошлины.

ООО «ПСК Кама» было зарегистрировано в 2012 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем и гендиректором общества является Руслан Могилевич.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность предприятия не раскрывается.