Ворошиловский район Ростова до вечера остался без воды

Из-за порыва водовода на ул. Орбитальной в Ростове-на-Дону временно остановлено водоснабжение Ворошиловского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вода отсутствует в границах улиц: Орбитальная — Комарова, Обсерваторная — Беляева, СНТ «Гамма», «Труд», «Утро», «Орбита», а также в поселке Верхнетемерницкий.

Завершить ремонт АО «Ростовводоканал» планирует к 17:00 23 декабря.

Наталья Белоштейн

