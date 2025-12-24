В одну воду дважды

ГУП «Уфаводоканал» обязали выплатить в пользу Южно-Уральского межрегионального управления Росприродназора задолженность девятилетней давности в размере 75,1 млн руб. В эту сумму ведомство, а теперь и арбитражный суд Башкирии, оценили плату предприятия за негативное воздействие на окружающую среду. В 2016 году «Уфаводоканал» не выплатил задолженность, а предпочел судиться с Росприроднадзором. Дело прошло три инстанции арбитражного суда, а в мае 2019 года вернулось на новое рассмотрение в Башкирию. В конце прошлой недели арбитражный суд республики встал на сторону природоохранного ведомства.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Южно-Уральского межрегионального управления Росприродназора к ГУП «Уфаводоканал» о взыскании 75,1 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду.

Претензии ведомства к предприятию возникли в 2016 году. Тогда Росприроднадзор предложил «Уфаводоканалу» добровольно внести плату, но этого сделано не было.

Природоохранное ведомство попыталось взыскать эту сумму в суде. В июле 2018 года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска. Тогда он пришел к выводу, что «Уфаводоканал» не должен вносить плату за негативное воздействие, так как финансово вкладывается в природоохранные мероприятия. В 2010–2012 годах, отметил суд, предприятие направило на эти цели (снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоем, снижение объемов образования отходов) 2,17 млрд руб. Кроме того, ответчик строил пусковой комплекс уфимской канализации стоимостью 5,8 млрд руб. Поэтому, пояснил суд, у «Уфаводоканала» были основания не вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

ГУП «Уфаводоканал», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в июне 1993 года. Основные виды деятельности предприятия — водоподготовка, транспортировка и подача холодной воды, а также прием, транспортировка и очистка сточных вод. Услугами централизованного холодного водоснабжения пользуются 93% населения, централизованного водоотведения — 87% населения, указано на сайте предприятия. В 2024 году выручка «Уфаводоканала» составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

В декабре того же года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. Суд не принял во внимание доводы Росприродназора о том, что с 1 января 2016 года в стране «существенно изменился порядок начисления платы за воздействие на окружающую среду», поэтому суды не должны принимать во внимание ранее действовавшие правовые нормы. Кроме того, настаивали в природоохранном ведомстве, «Уфаводоканал» с 2012 года «не выплачивает сверхлимиты и не проводит природоохранные мероприятия».

Росприроднадзор не согласился с выводами судов и подал кассационную жалобу. В мае 2019 года арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение.

Как указал кассационный суд, нижестоящим инстанциям следовало применять нормы права, действовавшие в 2016 году. Зачет расходов, понесенных «Уфаводоканалом» в 2010–2012 годах, суд отклонил. По его мнению, в зачет могли быть приняты затраты предприятия в 2016 году или более ранние, но «в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности».

При новом рассмотрении арбитражный суд Башкирии отметил, что в 2015 году «Уфаводоканал» «знал о необходимости согласования и разработки плана снижения сбросов», но он не был утвержден. Поэтому «оснований для снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году у ГУП РБ «Уфаводоканал» не имелось», указал суд.

Расходы, понесенные предприятием в 2010–2012 годах, суд не принял в качестве зачета платы за негативное воздействие в 2016 году: для этого не хватило документов, подтверждающих затраты.

Дозвониться до «Уфаводоканала» вчера не удалось.

«После кассационного разворота новое решение арбитражного суда Башкирии выстроено строго по дорожной карте окружного суда, закрывая предыдущие пробелы. Так, удовлетворяя иск, суд отклонил доводы ответчика о зачете затрат на реконструкцию объектов водоотведения в счет платы за 2016 год, поскольку ответчик не подтвердил надлежащей плановой основы и не представил полного комплекта документов, установленных правительством РФ. На этом фоне ожидать очередного разворота в апелляции не стоит»,— считает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

