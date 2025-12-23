На право КРТ в Разгуляе претендовали пять застройщиков из других регионов

За право заключения договора комплексного развития территории в микрорайонах Разгуляй и Городские горки в Перми на торгах боролись пять застройщиков. Информация об этом размещена на «ГИС-торги». Победителем стало ООО «СЗ “Рост и развитие”», которое входит в структуру свердловского девелопера «Брусника». Компания предложила цену 410 млн руб., подняв ее в 7,8 раза по сравнению со стартовой.

В торгах также приняли участие ООО «СЗ 2 Нижний Новгород» (входит в нижегородскую компанию ННДК), ООО «СЗ “Железно 4”» (входит в кировскую компанию «Железно»), ООО «Левел Норс» (входит в московскую компанию «Левел груп») и ООО «Атлас регионы» (входит в свердловскую компанию «Атлас Девелопмент»). Среди претендентов на право КРТ не было ни одной пермской компании.

КРТ в микрорайонах Разгуляй и Городские горки предполагает реновацию пяти участков в Мотовилихинском и Ленинском районах общей площадью 15,97 га. В обязательства девелопера войдут предоставление помещений для размещения школы искусств площадью 1,1 тыс. кв. м, общественный центр не менее 70 кв. м, а также создание улично-дорожной сети. Срок реализации проекта — 15 лет со дня заключения договора.