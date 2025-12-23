В Татарстане трудоустроили две тысячи ветеранов СВО

В Республике Татарстан было трудоустроено более 2 тыс. участников специальной военной операции. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

Господин Минниханов сообщил, что на проект «Батырлар. Герои Татарстана» (аналог федеральной программы «Время Героев») поступило 1,6 тыс. заявок, из которых были выбраны 46 человек. В органы местной власти были трудоустроены 113 участников СВО, из них 15 стали участниками проекта.

Раис Татарстана рассказал, что для трудоустройства военнослужащих в республике необходимы психологические и реабилитационные центры.

Диана Соловьёва