У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас сообщили о рождении четвертого ребенка. В Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) оба опубликовали фотографию младенца. В подписи указано, что ребенок родился 17 декабря.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. В 2004 году СМИ сообщали об их «тайной свадьбе». В 2017 году у пары родилась двойня — сын и дочь. В 2020-м родилась еще одна девочка. Пол четвертого ребенка родители пока не раскрывали.