Концепция по регулированию криптовалют. Ключевые предложения Центробанка
ЦБ представил предложения по регулированию криптовалют в России
Банк России направил в правительство пакет предложений по регулированию криптовалют. Согласно концепции, их признают валютными ценностями, но запретят для внутренних расчетов. ЦБ предупреждает, что криптовалюты — по-прежнему высокорискованный инструмент, вложения в который не гарантированы и могут привести к потере средств. Главные предложения Банка России — в подборке «Ъ».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
- Цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.
- Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника.
- Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты (кроме анонимных), без ограничений по объемам сделок. Нужно будет пройти тестирование на понимание их рисков.
- Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий.
- Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.
- Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом с иностранных счетов и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. О таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.
- Новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях.
- Законодательную базу планируется подготовить к 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года ввести ответственность за нелегальную деятельность.