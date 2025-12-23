Концепция по регулированию криптовалют. Ключевые предложения Центробанка

Банк России направил в правительство пакет предложений по регулированию криптовалют. Согласно концепции, их признают валютными ценностями, но запретят для внутренних расчетов. ЦБ предупреждает, что криптовалюты — по-прежнему высокорискованный инструмент, вложения в который не гарантированы и могут привести к потере средств. Главные предложения Банка России — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ