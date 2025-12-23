Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, в какие московские спа-центры стоит отправиться для полной релаксации после новогодней ночи.

1 января — идеальный день, чтобы ничего не делать. Но если праздник прошел весело и организм это заметил, лучший сценарий — поехать в спа. Сауны, хамам или баня одновременно приятны и полезны: тепло запускает детокс-процессы, расслабляет мышцы и снимает отеки. А прибавить к этому, конечно, нужно восстанавливающие процедуры.

Mandara Spa в Lotte Hotel Moscow предлагает фирменный Mandara массаж, который делают в четыре руки и в котором сочетаются пять стилей массажа — от японского шиацу до гавайского ломи-ломи. В спа в The Carlton Moscow важно даже не то, что выбраешь, а где. Тут есть дизайнерский спа-люкс для полной приватности —отличный вариант совместного спа-досуга с близкими. Amnis Spa в Four Seasons Hotel Moscow отлично подходит именно для дня восстановления: большой бассейн, хамам, сауна и расслабляющие процедуры. Среди фирменных процедур — уход «активная минерализация» с натуральной морской водой из Бретани, которая помимо других волшебных эффектов еще и успокаивает нервы.

Анна Минакова