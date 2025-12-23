Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о традиции изображения животных в европейской живописи от реалистичных работ нидерландских художников XVII века до романтических пасторалей XIX столетия.

Сегодня хочу рассказать о коровах: как этих домашних животных изображали, начиная с Голландии XVII века и заканчивая пасторальными пейзажами XIX века. В золотой век европейской живописи в XVII веке Паулюс Поттер был главным специалистом по изображению коров. Его самая известная картина — «Молодой бык» — изображает животное в натуральную величину в окружении еще одной коровы, овцы и крестьянина в пейзаже, настолько детализированном, что его сравнивают с «Ночным дозором» Рембрандта. У Поттера есть и другие «коровьи мотивы», такие как «Четыре молодых быка на лугу», где животные, запечатленные с почти осязаемой точностью, выделяются на фоне облачного неба.

Его современник Альберт Кейп наделяет стада крупного рогатого скота сияющей пасторальной аурой, оставившей неизгладимый след в истории пейзажной живописи. На картине «Крестьяне и скот у реки Мерведе» на переднем плане изображены четыре коровы, залитые золотистым светом, который облагораживает их присутствие так же, как и окружающий пейзаж с рекой. Другие полотна — «Пастухи, пасущие скот» или «Вид на Вианен с пастухом и скотом у реки» — показывают, как Кейп делает животных визуальным центром идеала сельской мягкости.

Еще до голландцев XVII века, которых принято называть «малыми», образ быка встречался в виде, занимающем промежуточное положение между реальным животным и священным существом. Тициан в XVI столетии посвятил божественному быку шедевр «Похищение Европы», где Зевс, превратившийся в белого быка, уносит принцессу по волнам, отводя животному центральную роль как в повествовании, так и в композиции.

В XIX веке корова стала естественным спутником идиллических пейзажей и сцен на открытом воздухе. Камиль Коро написал картину «Коровы в болотистом пейзаже»: несколько животных стоят на влажной равнине, изображенной в полутонах, а туман и вода объединяют композицию в настроение застывшего спокойствия. Эжен Буден в своих этюдах нормандских лугов также изображает коров, лежащих или пасущихся, наброски которых выполнены в легкой манере на фоне меняющегося неба, что усиливает впечатление повседневной жизни, запечатленной на месте.

Дмитрий Буткевич