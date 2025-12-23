Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о сходствах и различиях кроссовера с Geely Monjaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Один мой коллега, автомобильный журналист, говоря о сверхпопулярном у нас в стране кроссовере Geely Monjaro и менее востребованном Geely Okavango, сравнил обе машины с квартирами в новом ЖК. Оба объекта, можно сказать, от одного застройщика, оба приблизительно в одной локации, то есть сегменте рынка. Но Monjaro более известный и раскрученный, поэтому цена квадратного метра у него процентов на 20 выше. Дело, конечно, не только в раскрученности, но и в технологичности. Главное отличие — это полный привод. У Monjaro он есть, у Okavango он не доступен даже как опция. Но если вы не собираетесь покорять бездорожье, то он вам вроде бы как не нужен. И экономия будет не только в цене нового автомобиля, но и в обслуживании более дорогой трансмиссии, а также повышенном расходе топлива. В любом случае Okavango есть что предъявить и без режима 4х4.

Прежде всего это метраж, как сказали бы те же риэлторы. И в длину, и в ширину, и в высоту Okavango превосходит Monjaro, а его просторный салон вмещает не пять, а семь человек. Причем третий ряд — это не галерка, на которой удобно будет только детям, а два вполне себе полноценных кресла. А если сложить спинки второго и третьего ряда, то можно превратить Okavango в настоящий грузовой фургон: длина грузового отсека составит 2,2 м, а объем — 2360 л, совсем не шутка. Про дизайн говорить не будем, с ним у всех машин марки все в порядке. У Okavango, впрочем, есть свои фишки: решетка радиатора, выполненная в концепции «ледяной водопад», или линзованные светодиодные фары, подчеркнутые сверху ходовыми огнями с тремя сегментами. И по технике, опять же за исключением, повторимся, полного привода, Okavango практически ни в чем не уступает Monjaro. Не можешь грести «всеми четырьмя» — просто смотри, куда едешь: система камер обеспечивает функцию так называемого прозрачного шасси.

Иными словами, выбор между Monjaro и Okavango — это выбор между модным и практичным, который, конечно же, можно наблюдать не только на рынке жилья, но и на рынке автомобильном.

Дмитрий Гронский