Притворяясь уткой

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях моделей Reader и Reader C.

Утиный тест разработчиков гласит: «Если что-то выглядит, плавает и крякает, как утка, то, скорее всего, это и есть утка». Новинки бренда AiPaper, которые пришли в Россию, такой тест проваливают. Модели Reader и Reader C по форм-фактору как смартфоны, по габаритам как смартфоны, работают на Android с приложениями как смартфоны, но смартфонами не являются. Скорее, наоборот, это антисмартфоны. AiPaper Reader — это карманная читалка с дисплеем на электронных чернилах и подсветкой. Так что пользоваться такой можно еще и в темное время суток. А версия с индексом C получила еще и цветной дисплей Kaleido 3. Подходит она для сценариев, где особенно важно отображение картинки в цвете, допустим, для чтения комиксов, работе с графиками или диаграммами.

Я уже рассказывал про другие гаджеты бренда AiPaper. И в них ключевой фишкой, по мимо E-Ink-экранов, был неограниченный доступ сразу к нескольким моделям искусственного интеллекта. Есть такой и у новых читалок. Более того, начать диалог с одной из трех версий GPT, двух Gemini или еще пары нейросетей от DeepSeek можно по нажатию специальной физической кнопки сбоку. Разработчики выделили ее фактурно. ИИ запускается прямо поверх читаемого текста. Так что можно быстро получить краткое резюме главы, например, подобрать пояснения к сложному фрагменту, попросить разобраться с встречающимися в тексте терминами или сделать скриншот в любом приложении и работать уже с ним. Программы на AiPaper Reader скачиваются и запускаются так же, как на любом Android-смартфоне. Интерфейс локализован, прошивка русифицирована, а потому в магазине приложений легко отыскать отечественные сервисы для чтения, а также предустановленный RuStore, заверяет производитель.

В аппаратной части электронные читалки снабжены 8 ядерным 6-нм процессором, 4 Гб оперативной памяти и хранилищем объемом 128 Гб. В качестве матрицы для экранов с диагональю 6,13 дюйма инженеры установили Carta 1300. Есть встроенный SIM-слот для доступа к мобильному 4G-интернету, а также Wi-Fi и Bluetooth-модули. Насколько эффективны новинки в качестве антисмартфона, только предстоит узнать в ходе тестирования.

