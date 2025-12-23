Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коллектив СЭГЗ отметили Благодарностью главы Удмуртии за патриотические мероприятия

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил Благодарность коллективу Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) за большой вклад в организацию патриотических мероприятий в Год защитника Отечества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба предприятия после соответствующей церемонии награждения организаторов событий.

Фото: предоставлено СЭГЗ

«Отдельно благодарю команды предприятий,— сказал в своем выступлении руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.— Несмотря на работу по выполнению гособоронзаказа в несколько смен у станков, вы находите время и главное — желание участвовать и создавать праздничные мероприятия».

Отдельно Благодарностью за большой вклад в проведение патриотических мероприятий был отмечен руководитель пресс-службы СЭГЗ Григорий Глухов.