Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как в XIX веке появились плимсоллы.

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Не было бы счастья, да химия помогла. Изобретение вулканизированной резины в 1839 году открыло новые горизонты перед обувщиками. Уже через пару лет обувные фабрики Лондона вовсю экспериментировали с новым материалом. Особенно удачными оказались два эксперимента: пляжные тапочки и ботинки плимсолл для матросов с непромокаемым парусиновым верхом и нескользящей резиновой подошвой. К изумлению производителя, спортсмены оценили плимсоллы еще выше, чем моряки. А где спрос, там и предложение. В начале прошлого века компания Converse создала резиновые тапки-кроссовки специально для спортсменов. Вскоре к ним добавили шипы, и британские бегуны стали выигрывать одни соревнования за другими. Намек поняли все — уже в 1930-х олимпийцы массово выходили на старт в новой обуви. А после Второй мировой за дело взялись дизайнеры. И кроссовки надели люди, от спорта далекие. Потому что если человек и ценит что-то выше славы, то это удобство.

Павел Шинский