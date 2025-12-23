Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как спортсмены проявляют себя в спорных моментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран футболист Мирослав Клозе

Фото: Giampiero Sposito / Reuters футболист Мирослав Клозе

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

В последние годы в резонансных историях, связанных с известными футболистами, слово «благородство» звучит нечасто. Но, к счастью, были в футболе эпизоды, которые доказывают, что даже в мире жесткой конкуренции и больших денег люди могут поступать по совести, причем в XXI веке. Например, в 2012 году немецкий нападающий Мирослав Клозе, выступая за «Лацио», забил гол рукой в ворота «Наполи». Игра проходила в рамках чемпионата Италии. Видеоповторов тогда не было, и арбитр, не увидев нарушения, собирался засчитать взятие ворот, хотя у игроков «Наполи» началась настоящая истерика. Они бросались на судью, показывая, что форвард нарушил правила, но арбитр был непреклонен. Вот тут к нему и подошел Клозе. Он сам признался в нарушении, и гол не состоялся.

Подобное благородство больших звезд — редкость. И можно гордиться, что первым, кто сделал нечто подобное на серьезном уровне, был наш соотечественник, капитан сборной СССР Игорь Нетто. Всё случилось в 1962 году на чемпионате мира в матче СССР—Уругвай, когда на кону стоял выход из группы. Тогда при счете 1:1 после удара нападающего Игоря Численко мяч попал в ворота уругвайцев через боковую дыру в сетке. Гол собирались засчитать, но Нетто указал судье на ошибку. Несмотря на это, тогда наша команда все-таки победила (2:1). Сейчас кто-то говорит, что это всего лишь легенда, но хочется верить, что спортивный мир хотя бы изредка бывает таким.

