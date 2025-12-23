Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как советуют готовиться к застольям биохакеры.

Праздники — это испытание, и биохакеры его никогда не провалят. А если такое случается, то они, стиснув зубы, как настоящие бойцы, ловко выберутся из ямы обжорства. В соцсетях у них сложены целые гайды о том, как готовиться к новогодним застольям и не допустить биологических катастроф. И вот некоторые из них. Начинать нужно как минимум за неделю, за этот срок можно натренировать внутри себя целую армию ферментов, которые 31 декабря выйдут на поле боя. Для этого следует ежедневно есть сырую зелень, фрукты, квашеную капусту, натуральные йогурты и другие кисломолочные продукты и отказаться от голодовок с целью быстро и ловко похудеть к празднику. Есть шанс объестся.

В день Х избегать пищи тоже нельзя. За два-три часа до застолья — полноценный ужин с белками и сложными углеводами, например, порция гречки с курицей и овощами. Это своеобразная подушка безопасности в желудке, которая предотвратит резкий скачок инсулина и не даст накинуться на все сразу. Во время самой новогодней ночи должна быть железная последовательность, то есть сначала тарелка овощей и зелени, потом белки и жиры, а для алкоголя можно придерживаться правила 1:1 — стакан воды или чая после бокала спиртного. Каждые 20 минут обращайтесь к практикам вертикализации. Поначалу покажется сложным, но потом вы привыкните. Они заключаются в том, чтобы встать из-за стола, но не за десертом, а для того чтобы подвигаться.

Анна Кулецкая