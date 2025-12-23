В Прикамье два горнолыжных курорта приостановят работу из-за морозов

Горнолыжный курорт «Такман» рядом с Чусовым приостановит работу 24 и 25 декабря из-за прогнозируемых морозов. Первым на сообщение в соцсетях курорта обратил внимание портал v-kurse.ru. Согласно опубликованной информации, штатная работа продолжится 26 декабря. Гостиничный комплекс курорта будет открыт во все указанные дни.

Кроме этого, 24 и 25 декабря работу приостановит еще один прикамский горнолыжный курорт — «Жебреи». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в комплексе, подъемник на базе курорта работает при температуре выше минус 25 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали в Прикамье наступление сильных морозов. 24 декабря в краевой столице ожидается до минус 32°С, 25 декабря — до минус 40°С.