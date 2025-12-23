В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов СВО с фронта

Из зоны боевых действий на Украине вернулись около 167 тыс. ветеранов, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба «Народного фронта». Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне господин Новиков сообщал о возвращении в гражданскую жизнь около 137 тыс. военнослужащих. Он указывал, что среди них много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им переобучиться и найти работу.

В июле замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщала, что занятостью обеспечены более 48 тыс. участников боевых действий. По ее мнению, не все вернувшиеся с СВО военнослужащие готовы к работе.

Полина Мотызлевская