В СНТ Копейска объявили карантин по бешенству животных

В Копейске на территории садового некоммерческого товарищества «Коммунальщик» введен карантин по бешенству животных. Он действует в радиусе 3 м от очага заболевания. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Больное животное обнаружили на девятом участке четвертого сектора СНТ. На расстоянии 1 км от него территория считается неблагополучной, там также действуют ограничительные мероприятия.

На этой территории запрещено лечить животных, восприимчивых к бешенству, привозить их туда или увозить, проводить с ними ярмарки и выставки. Карантин действует 60 дней после убоя последнего животного с заболеванием.