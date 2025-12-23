Россияне и организации за время СВО пожертвовали для фронта более 62 млрд рублей

Жители России и организации с 2022 года пожертвовали на нужды российской армии 62,8 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова приводит ТАСС.

В апреле «Народный фронт» сообщал, что россияне передали на нужды военнослужащих более 22 млрд руб. с начала проведения боевых действий. За эти средства организация смогла помочь 510 подразделениям.

В ноябре 2023 года «Народный фронт» сообщал «Российской газете» о собранных 10 млрд руб. Тогда в пресс-службе организации отмечали, что на эти средства военнослужащим были доставлены более 2,27 тыс. квадрокоптеров, 9,9 тыс. радиостанций разных типов, 6,5 тыс. прицелов, 1,9 тыс. генераторов, 1,2 тыс. антидронных ружей, 741 автомобилей, 176 квадроциклов, 20,8 тыс. бронежилетов.

Полина Мотызлевская