Умер бывший посол СССР во Вьетнаме Качин
Бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер 17 декабря на 97-м году жизни. Об этом сообщил МИД России.
Дмитрий Качин
Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости
«За годы службы Дмитрий Иванович проявил себя как талантливый руководитель, посвятивший жизнь работе на благо Родины. Его деятельность отмечена рядом высоких государственных наград»,— говорится в сообщении ведомства.
Дмитрий Качин возглавил посольство СССР во Вьетнаме в 1986 году. Он руководил диппредставительством в Ханое до 1990 года.