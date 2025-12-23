Умер бывший посол СССР во Вьетнаме Качин

Бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер 17 декабря на 97-м году жизни. Об этом сообщил МИД России.

Дмитрий Качин

Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости Дмитрий Качин

Фото: Игорь Виноградов / РИА Новости

«За годы службы Дмитрий Иванович проявил себя как талантливый руководитель, посвятивший жизнь работе на благо Родины. Его деятельность отмечена рядом высоких государственных наград»,— говорится в сообщении ведомства.

Дмитрий Качин возглавил посольство СССР во Вьетнаме в 1986 году. Он руководил диппредставительством в Ханое до 1990 года.

Лусине Баласян