«Литфонд» отверг причастность к продаже похищенных в Европе книг

Глава «Литфонда» Сергей Бурмистров заверил, что все выставленные на торгах предметы оформлены в соответствии с законодательством. Так он ответил на информацию о причастности аукционного дома к продаже книг Александра Пушкина и Николая Гоголя, украденных в Европе.

«Известия» сообщили, что «Литфонд» «мог быть причастен к продаже» двух редких изданий, похищенных из библиотеки Варшавского университета. По данным газеты, 22 декабря 2022 года «Литфонд» выставил на торги сборник стихотворений Александра Пушкина 1829 года издания. Корреспонденты «Известий» якобы нашли на титульной странице книги печать библиотеки Варшавского университета. Лот оценили в 6 млн руб. и продали вдвое дороже неизвестному покупателю, после чего информацию о книге якобы удалили с сайта «Литфонда». В апреле 2023 года на аукцион выставили первое издание «Ревизора» Николая Гоголя 1836 года. Стартовая цена составляла 10 млн руб., и прямо в описании лота было сказано, что на обороте титульного листа и последнем листе «стоит печать Варшавского императорского университета».

«Все проходящие на торгах предметы оформлены в соответствии с российским законодательством, а владельцы предоставляют подписки о законном происхождении предметов»,— прокомментировал «РИА Новости» господин Бурмистров.

В январе 2024 года во Франции задержали группу преступников, занимавшихся похищением из библиотек европейских городов прижизненных изданий Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Пострадали библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии. В одной только Польше из библиотеки Варшавского университета пропало 79 книг.

