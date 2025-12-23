Крымчанин пойдет под суд по обвинению в госизмене

Жителя Симферопольского района Крыма будут судить по делу о государственной измене. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ведомство утверждает, что обвиняемый выступал против специальной военной операции и был завербован украинскими спецслужбами. В октябре 2024 года он получил задание найти тайник с самодельным взрывным устройством массой более 1 кг и перевезти его в другое место.

Мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ, против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатого вещества и взрывных устройств).

«Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело будет передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу»,— уточнили в прокуратуре РК.

Александр Дремлюгин, Симферополь