Минфин продлит уплату налога с неполученных штрафов от иностранного бизнеса

Министерство финансов планирует продлить до 2030 года отсрочку по уплате налога по штрафам в случае нарушения обязательств иностранными контрагентами. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Есть планы по продлению срока действия этой нормы (отсрочка по уплате по присужденным штрафам. —“Ъ”) до 2030 года»,— заявил господин Сазанов на встрече с представителями бизнеса (цитата по сайту Минфина).

Исключение уже предусмотрено Минфином до конца 2026 года. Компании могут признать такие доходы на дату поступления денег, если были нарушены обязательства иностранными контрагентами. Мера была принята, учитывая сложности с расчетами из-за санкционных ограничений.