Самарская дума пожаловалась на предложение одного из депутатов извиниться за итоги прошедших лет СВО

Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали инициативу зампредседателя Екатерины Кузьмичевой обратиться в следственные органы с просьбой дать оценку выступлению представителя внепарламентской «Демократической партии России» Григория Еремеева.

Сегодня, 23 декабря, на заседании областного парламента планировались выступления представителей региональных отделений партий, не представленных в Самарской губернской думе. Выступления должны были касаться законодательного регулирования социально-экономического развития Самарской области.

Выступить пожелал только представитель «Демократической партии России». Григорий Еремеев начал выступление с критики результатов прошедших лет СВО и предложил депутатам «признать вину за провал СВО, извиниться перед гражданами и предложить президенту остановить военные действия».

После выступления Екатерина Кузьмичева предложила депутатам обратиться в следственные органы. Кроме того, прозвучали предложение проверить Григория Еремеева в точки зрения законодательства об иностранных агентах и мнение, что выступление является спланированной акцией по дискредитации действующего созыва думы.

В 2024 году Григорий Еремеев пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах губернатора Самарской области, но не смог собрать нужное количество подписей.

Сабрина Самедова