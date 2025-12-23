Эксперты разрешили строительство центра стрельбы из лука в Казани
Государственная историко-культурная экспертиза признала возможным строительство центра стрельбы из лука в Казани. Соответствующий документ опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
В ходе полевых археологических исследований на территории не выявлено объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также признаков древних поселений, захоронений или курганных насыпей.
По итогам проверки установлено, что проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ на данном участке возможно.