Эксперты разрешили строительство центра стрельбы из лука в Казани

Государственная историко-культурная экспертиза признала возможным строительство центра стрельбы из лука в Казани. Соответствующий документ опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В ходе полевых археологических исследований на территории не выявлено объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также признаков древних поселений, захоронений или курганных насыпей.

По итогам проверки установлено, что проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ на данном участке возможно.

Анна Кайдалова