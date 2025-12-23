Путин сменил посла в Чехии

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности посла РФ в Чехии Александра Змеевского, занимавшего этот пост с 2016 года. Другим указом он назначил главой диппредставительства страны Анну Пономареву.

Александр Змеевский начал дипломатическую карьеру в 1979 году. В конце 1990-х он был зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке, затем — послом по особым поручениям. Позднее его назначили постоянным представителем России при международных организациях в Вене. 19 февраля 2016 года он стал послом в Чехии.

Лусине Баласян