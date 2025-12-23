«Яндекс Go» запустил для пассажиров такси ИИ-подсказки о местах назначения

Сервис «Яндекс (MOEX: YDEX) Go» стал предлагать пассажирам такси во время поездок подробную информацию о местах назначения в виде ИИ-подсказок. Представленные в приложении информационные сводки основаны на комментариях о заведениях, оставленных на «Яндекс Картах», сообщила пресс-служба компании.

Пассажиры такси получают ИИ-подсказки на экране заказа, когда едут в ресторан, отель, парк, театр и другие заведения. Рекомендации состоят из выборки отзывов, проанализированных нейросетью семейства Alice AI. Например, пользователю, который направляется в кафе, ИИ-помощник предлагает список знаковых блюд.

Подсказки о точке назначения появляются у пользователей автоматически, если в маршруте указано название заведения. По данным «Яндекс Go», чаще всего пассажиры вводят именно названия мест, а не адрес. Подобные поездки составляют около четверти от общего числа заказов в месяц.

Для подробного анализа ИИ-модель считывает более 70 млн отзывов. Они проходят через классификатор, который проверяет грамматику и удаляет повторы. После проверки искусственный интеллект выделяет из отзывов ключевую информацию и превращает ее в короткие подсказки до 100 символов. Каждую неделю в базу данных «Яндекс Карт» добавляется около 30 тыс. новых отзывов, говорится в пресс-релизе компании.

Пользователям «Яндекс Go» также стали доступны быстрые действия. Во время поездки пассажиры такси могут открыть карточку места назначения и позвонить в заведение, не закрывая приложение. В приложении появилась возможность покупки билетов в музеи через раздел «Афиши». Во время поездки в аэропорт или на вокзал пассажирам такси в Москве доступно онлайн-табло со статусом рейса или поезда. Сервис анонсировал, что эту функцию также планируют добавить во всех городах России.