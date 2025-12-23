ММК выплавил 900-миллионную тонну стали с момента запуска производства

С момента запуска сталеплавильного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цехе выплавили 900 млн т стали, сообщает пресс-служба предприятия.

Первую сталь на комбинате получили в 1933 году после пуска первой мартеновской печи. Почти через 50 лет количество печей увеличилось до 35. Они работали в трех мартеновских цехах магнитогорского комбината. В 1990-х годах на предприятии появилось современное кислородно-конвертерное производство, а также внедрен электросталеплавильный тип производства стали.

«900 миллионов тонн стали — это не просто цифра. Это история Магнитки, написанная трудом многих поколений металлургов. От первых мартеновских печей до самых современных конвертеров — каждая тонна стали была результатом вашего профессионализма, самоотверженности и глубокой преданности своему делу. Сегодня этой юбилейной плавкой мы подводим итоги 2025 года»,— отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

На сегодняшний день кислородно-конвертерный цех ММХ производит более 10 млн т стали в год.