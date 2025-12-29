Поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и радостным праздником Рождества Христова!

Две тысячи лет назад в убогой пещере близ небольшого иудейского города Вифлеема произошло важнейшее в человеческой истории событие: Бог, невидимый и непостижимый, по Своей безмерной любви к людям пришел на землю в образе Младенца Иисуса; другими словами, воплотился, стал видимым и осязаемым, подобным нам во всем, кроме греха (Евр. 4, 15).

Мы в силу своей ограниченности не можем в полной мере постичь Божий замысел о спасении людей. Мы не можем дать исчерпывающего ответа на вопрос, почему Бог именно так осуществляет его. Христос рождается, чтобы возвестить Евангелие — благую весть о спасении, Он приходит, чтобы взять на Себя грехи всего мира, страдает и умирает на кресте, чтобы Своей смертью и Воскресением победить смерть, открыть людям двери некогда потерянного рая и даровать им вечное блаженство.

Рождество Христово напоминает каждому из нас о смысле бытия и высоком предназначении человека — оставаться любимым чадом Божиим, быть в общении с Ним и уподобляться Ему.

Все необходимое для этого нам даровано свыше. Теперь только от нас зависит, отвергнуть Бога или принять Его, жить по своим греховным прихотям или по Его спасительным заповедям, пребывать в горделивом самомнении или благодарить Его всегда и за все.

Пусть же Господь хранит всех вас в здравии и долгоденствии, обновляет и восполняет ваши силы, помогает уклоняться от зла и делать добро, искать мира и стремиться к нему (1 Пет. 3, 11).