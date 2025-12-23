В Новороссийске арестовали бывшего замначальника строительного управления

Бывший замначальника филиала Новороссийского строительного управления ФГУП «Главное управление специального строительства» Дмитрий Таксиди заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает главное военное следственное управление СКР. Предполагаемый ущерб Министерству обороны РФ — 170 млн руб.

В период с 2021 по 2022 год господин Таксиди контролировал исполнение договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске. По данным военного следствия, обвиняемый получил от представителя субподрядчика взятку в особо крупном размере за общее покровительство при выполнении договора.

Анна Перова, Краснодар