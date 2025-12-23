Крушение американской «пирамиды доверия» вокруг Украины
Андрей Сушенцов — о внешнеполитических итогах года
Само начало предметного обсуждения российских предложений стало крупной победой Москвы и обозначило перелом в развитии кризиса
Подводя итоги года, можно констатировать, что США первыми осознали недостижимость цели нанесения России стратегического поражения. Вместо этого обозначилась перспектива поражения Украины, политические и репутационные последствия которого легли бы на Вашингтон как руководителя антироссийской коалиции. Создав вокруг Украины «пирамиду доверия» среди своих союзников, предложив им ради будущей победы объединить ресурсы — финансовые, военные, политические, репутационные, США вышли из нее первыми, получив наибольшую выгоду. Вытеснив Россию с энергетического рынка ЕС, Вашингтон навязал Брюсселю выгодное для себя торговое соглашение, ускорившее переток финансовых ресурсов, золота и промышленных производств из Европы в США.
Среди ключевых пострадавших от американской стратегии оказались не только Украина, но также ЕС и Британия, которых побуждали оплачивать военные действия, но даже не пригласили к переговорам в момент принятия ключевых решений.
Де-факто выход США из состава антироссийской коалиции поставил перед ЕС и Британией вопрос о дальнейших действиях. Прямое военное участие европейцы исключили — столкновение с Россией грозило военной и политической катастрофой. Значительно угас энтузиазм продолжать финансирование Украины, притом что до конца 2025 года так и не был найден путь к использованию «замороженных» российских резервов для финансирования Киева. Для удержания курса на милитаризацию Еврокомиссии требовалось поддержание военной истерии, однако общество многих стран ЕС не желает идти этим путем.
В итоге в Евросоюзе обнажились внутренние противоречия: страны разделились на сторонников милитаризации (Великобритания, Польша, страны Балтии, Дания, Швеция, ФРГ) и умеренных (Италия, Греция, Болгария, Швейцария, Австрия). Особняком стояли Венгрия, Чехия и Словакия, которые заняли антиукраинскую позицию и резко оппонировали Брюсселю.
Именно Запад, а не Россия вынужден был изменить свою стратегию в ходе кризиса, отказаться от цели военной победы и искать мира.
Осознание перспектив военного поражения ВСУ и потери Соединенными Штатами «украинского инструмента» подтолкнули Вашингтон ускорить политическое урегулирование, сломив сопротивление украинского де-факто правительства. В ноябре 2025 года в Киеве прогремел коррупционный скандал — подконтрольное США антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения в адрес ближайшего окружения Владимира Зеленского, включая главу его администрации. Многие увидели в этом способ принуждения правительства в Киеве к заключению мирного соглашения с Россией. В случае отказа от переговоров Вашингтон пригрозил «умыть руки» — остановить поставки военной техники через НАТО и предоставление развединформации.
Разработанный план урегулирования в своей основе опирался на «стамбульский меморандум» и включал вывод ВСУ с Донбасса, нейтралитет, ограничение ВСУ и денацификацию Украины. Само начало предметного обсуждения российских предложений стало крупной победой Москвы и обозначило перелом в развитии кризиса, поскольку предметом переговоров стали внутреннее устройство Украины и положение дел в сфере европейской безопасности, а не заморозка боевых действий по линии соприкосновения, как предлагали многие на Западе. Удастся ли далее развить эту победу, покажет наступающий год.