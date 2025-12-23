Крушение американской «пирамиды доверия» вокруг Украины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Само начало предметного обсуждения российских предложений стало крупной победой Москвы и обозначило перелом в развитии кризиса

Фото: из личного архива Само начало предметного обсуждения российских предложений стало крупной победой Москвы и обозначило перелом в развитии кризиса

Фото: из личного архива

Подводя итоги года, можно констатировать, что США первыми осознали недостижимость цели нанесения России стратегического поражения. Вместо этого обозначилась перспектива поражения Украины, политические и репутационные последствия которого легли бы на Вашингтон как руководителя антироссийской коалиции. Создав вокруг Украины «пирамиду доверия» среди своих союзников, предложив им ради будущей победы объединить ресурсы — финансовые, военные, политические, репутационные, США вышли из нее первыми, получив наибольшую выгоду. Вытеснив Россию с энергетического рынка ЕС, Вашингтон навязал Брюсселю выгодное для себя торговое соглашение, ускорившее переток финансовых ресурсов, золота и промышленных производств из Европы в США.

Среди ключевых пострадавших от американской стратегии оказались не только Украина, но также ЕС и Британия, которых побуждали оплачивать военные действия, но даже не пригласили к переговорам в момент принятия ключевых решений.

Де-факто выход США из состава антироссийской коалиции поставил перед ЕС и Британией вопрос о дальнейших действиях. Прямое военное участие европейцы исключили — столкновение с Россией грозило военной и политической катастрофой. Значительно угас энтузиазм продолжать финансирование Украины, притом что до конца 2025 года так и не был найден путь к использованию «замороженных» российских резервов для финансирования Киева. Для удержания курса на милитаризацию Еврокомиссии требовалось поддержание военной истерии, однако общество многих стран ЕС не желает идти этим путем.

В итоге в Евросоюзе обнажились внутренние противоречия: страны разделились на сторонников милитаризации (Великобритания, Польша, страны Балтии, Дания, Швеция, ФРГ) и умеренных (Италия, Греция, Болгария, Швейцария, Австрия). Особняком стояли Венгрия, Чехия и Словакия, которые заняли антиукраинскую позицию и резко оппонировали Брюсселю.

Именно Запад, а не Россия вынужден был изменить свою стратегию в ходе кризиса, отказаться от цели военной победы и искать мира.

Осознание перспектив военного поражения ВСУ и потери Соединенными Штатами «украинского инструмента» подтолкнули Вашингтон ускорить политическое урегулирование, сломив сопротивление украинского де-факто правительства. В ноябре 2025 года в Киеве прогремел коррупционный скандал — подконтрольное США антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения в адрес ближайшего окружения Владимира Зеленского, включая главу его администрации. Многие увидели в этом способ принуждения правительства в Киеве к заключению мирного соглашения с Россией. В случае отказа от переговоров Вашингтон пригрозил «умыть руки» — остановить поставки военной техники через НАТО и предоставление развединформации.

Разработанный план урегулирования в своей основе опирался на «стамбульский меморандум» и включал вывод ВСУ с Донбасса, нейтралитет, ограничение ВСУ и денацификацию Украины. Само начало предметного обсуждения российских предложений стало крупной победой Москвы и обозначило перелом в развитии кризиса, поскольку предметом переговоров стали внутреннее устройство Украины и положение дел в сфере европейской безопасности, а не заморозка боевых действий по линии соприкосновения, как предлагали многие на Западе. Удастся ли далее развить эту победу, покажет наступающий год.

Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай».