«Альтернативу для Германии» обвинили в сборе данных для России

Представители центристских партий в Германии обвинили крайне правую «Альтернативу для Германии» (АдГ) в сборе данных, которые представляют интерес для российских спецслужб. Как пишет Politico, обвинители ссылаются на официальные запросы члена АдГ в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана к региональному правительству о поставках вооружений Украине или системах защиты от беспилотников в Германии.

По словам министра внутренних дел Тюрингии, члена левоцентристской Социал-демократической партии Германии Георга Майера, «складывается полное ощущение, что АдГ выполняет задания по списку, составленному Кремлем». Например, в одном из запросов господина Мюльмана говорится: «Какая информация есть у земельного правительства относительно транзита вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года (с разбивкой по годам, виду транспорта (автомобильный, железнодорожный), количество транзитов, места остановок)?» В другом запросе он выясняет, «какие технические системы защиты от беспилотников известны полиции Тюрингии (например, средства РЭБ, сеткометы, электромагнитное импульсное оружие), и насколько эффективно они были проверены на возможность использования правоохранительными органами?»

Как отмечает Politico, в АдГ категорически отвергли обвинения и заявили, что это «обоснованные вопросы от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и нуждам граждан», а у граждан есть «законные опасения». По словам одного из лидеров АдГ Тино Хрупаллы, обвинители «выступают с инсинуациями, поступая вероломно» и «никогда не смогут доказать то, в чем обвиняют».

