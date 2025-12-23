В Татарстане закупят автомобили для пострадавших на производстве на 14,2 млн

На поставку транспортных средств для социального обеспечения граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделят 14,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках закупки планируется поставка автомобилей с автоматической трансмиссией и адаптированными органами управления. Техника предназначена для граждан с ограничениями по использованию одной из ног или сразу обеих. Такие автомобили позволяют управлять транспортом без участия нижних конечностей.

Поставку необходимо осуществить до 1 августа 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России.

Заказчиком выступает отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану.

Анна Кайдалова