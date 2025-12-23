Военкор Алехин рассказал, за что его признали иностранным агентом

Военный блогер Роман Алехин (объявлен иноагентом в РФ) заявил, что попал в реестр иностранных агентов из-за распространения сообщений и материалов других иноагентов. Так, по словам господина Алехина, его иноагентский статус обосновали в Минюсте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Алехин (иноагент)

Фото: страница Романа Алехина (иноагент) в VK Роман Алехин (иноагент)

Фото: страница Романа Алехина (иноагент) в VK

«Если вы комментируете иноагентов, то вы подпали под иностранное влияние, — интерпретировал позицию Минюста военный блогер. — Не важно в каком ключе, даже если вы на стороне государства и защищаете его интересы, оспаривая мнение иноагентов — вы под иностранным влиянием».

Помимо этого, как пишет иноагент, министерство усмотрело в его активности политическую деятельность. «Если вы публикуете хоть что-то о деятельности власти (даже если в позитиве) — это не публикация мнения, а уже политическая деятельность!» — написал господин Алехин (объявлен иноагентом в РФ).

Согласно публикации блогера, среди иноагентских материалов, которые нашел на его ресурсах Минюст, оказались публикации «Незыгарь», «Русский криминал», «ВЧК-ОГПУ», «ЕЖ» и Михаила Светова (все объявлены иноагентами в РФ).

Романа Алехина признали иноагентом 19 сентября 2025 года. Незадолго до этого по Telegram-каналам распространилось видео, на котором, по версии авторов ролика, блогер участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. После публикации видеозаписи правоохранительные органы сообщили о начале проверки в отношении мужчины.

Степан Мельчаков