В России снизился спрос на пиво

Розничные продажи пива в России в 2025 году снизились почти на 17% по сравнению с прошлым годом. Об этом Ura.ru заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

«Правда, производство, по официальной статистике, упало всего на 0,5%, — добавил господин Небольсин.

Он отметил, что в 2024 году спрос рос в том числе из-за установившейся летом жары. В 2025-м ожидается рост стоимости напитка в рознице из-за повышения акцизов и НДС.