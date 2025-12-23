В Челябинске закрыли фотостудию, где травмировались дети

Советский районный суд Челябинска приостановил работу детской игровой комнаты-фотостудии «Василисины сказки», где осенью получили травмы два ребенка. Собственнику необходимо устранить нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба суда.

Решение принято по заявлению прокурора. Ответчиками стали индивидуальный предприниматель Татьяна Данилейко и ООО «Кислород». Надзорное ведомство заявило, что в игровой фотостудии нет поручней на лестницах, аварийного освещения, инструкций о порядке действий работников при продаже и технической документации на противопожарное оборудование. Кроме того, размер эвакуационного пути не соответствует нормативам, в детской комнате нет огнетушителей, а помещения не разделены противопожарным преградами. Из-за того, что собственники студии не устранили нарушения, прокуратура обратилась в суд.

Фотостудия «Василисины сказки» находится в Челябинске на улице Доватора, 1. В настоящий момент она переименована в «Кислород».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после травмирования ребенка в детской комнате.

По данным следствия, 11 ноября шестилетняя девочка получила рваную рану щеки. Это уже второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее его возбуждали после того, как в сентябре четырехлетняя девочка в этом же центре травмировала позвоночник после падения со скалодрома. Страховочных матов не было.