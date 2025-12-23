«Амкар» продлил контракт сразу с тремя игроками

ФК «Амкар-Пермь» продлил контракт с полузащитником Денисом Чушъяловым, нападающим Евгением Тюкаловым и защитником Андреем Придюком. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения будут действовать до конца 2026 года.

Денис Чушъялов присоединился к команде в июле 2024 года. С тех пор провел 37 матчей. Евгений Тюкалов сыграл за «Амкар» 124 игры, Андрей Придюк — 52. Два последних являются воспитанниками пермского футбола.

Напомним, главным тренером на следующий год назначен действующий наставник «красно-черных» Ярослав Мочалов. Под его руководством пермская команда успешно решила задачу повышения в классе, заняв в минувшем сезоне первое место в первенстве второй лиги Б. Кроме этого, «Амкар» перед грядущим сезоном пополнили сразу четыре новых игрока. Среди них полузащитник Никита Устинов, защитник Тимофей Кудымов, вратарь Александр Кадников и защитник Иван Лезин.