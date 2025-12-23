Мэра Крымска обвиняют в махинациях с участком под застройку площадью 31 га

Главе города Крымска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда. Об этом сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, мэр Крымска Янис Будагов согласовал продажу гражданину участка площадью более 31 га по цене сельхозугодий. При этом земля предназначалась под застройку, поэтому ее стоимость была гораздо выше.

По данным правоохранительных органов, в уголовном деле идет речь об участке сельхозназначения, который находился в аренде крестьянско-фермерского хозяйства. В 2020 году в генплан Крымска были внесены поправки, в результате вид разрешенного использования участка был изменен на индивидуальное жилищное строительство. В марте 2023 года арендатор обратился в мэрию с заявлением о выкупе участка без торгов, якобы для использования в сельхозпроизводстве.

Мэр города Янис Будагов, по информации СКР, знал, что участок предназначен под застройку, поэтому обязательно должен быть выставлен на торги. Тем не менее чиновник подписал с арендатором договор купли-продажи без торгов с ценой 5,2 млн руб. При этом рыночная стоимость участка составляла не менее 99 млн руб. В скором времени новый собственник продал землю застройщику за 150 млн руб.

Противоправную деятельность главы Крымска выявило управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю. 23 декабря Янис Будагов был задержан, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. По данным «Ъ», уголовное дело в отношении мэра Крымска связано с уголовным преследованием экс-главы Крымского района Сергея Леся, который был арестован 11 октября по обвинению в превышении полномочий.

Анна Перова, Краснодар