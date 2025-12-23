Возбудили дело после гибели двух человек в ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом

УМВД России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, чьи пассажирки погибли после в аварии на трассе «Иртыш» в Кетовском округе. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным управления Госавтоинспекции по области, около полуночи 21 декабря 25-летний водитель Chevrolet Cobalt направлялся от села Введенское в сторону одноименного поселка. Выехав на перекресток с трассой «Иртыш», он не уступил дорогу грузовику. Автомобиль сбила фура Scania с полуприцепом Krone, двигавшаяся по главной дороге. Пассажирки легковой машины 51 и 55 лет погибли на месте. Еще одного 54-летнего пассажира госпитализировали.

