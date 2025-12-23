Зарубежные СМИ: Каким будет «золотой флот» Дональда Трампа?

Дональд Трамп анонсировал создание «американского золотого флота». Речь о «самых больших в истории» линкорах. По словам главы Белого дома, корабли относятся к принципиально новому классу боевых судов, который носит имя 47-го президента США. Программа призвана возродить судостроение в Америке. Особенно это актуально в рамках противостояния с Китаем, отмечают военные эксперты. Изначально США планируют построить два линкора, на финансирование проекта выделят от $10 млрд до $15 млрд. Америка, равно как и другие страны, не строила линкоры со времен Второй мировой войны. Глава Белого дома снова пытается совершить революцию, на этот раз в сфере Военно-морских сил, пишут зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Сейчас на долю США приходится всего 0,1% от мирового судостроения. Для сравнения — у Китая этот показатель превышает 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на военных экспертов. По их словам, американский флот действительно морально устарел: все эти годы Вашингтон строил небольшие эсминцы, вооруженные дальнобойными ракетами. Некоторые из них спустили на воду 40 лет назад. Для Трампа вопрос судостроения — один из самых принципиальных. По информации агентства, главная цель — именно сокращение отставания от КНР.

Впрочем, американский президент немного торопит события, передает CNN. Его администрация показала общественности лишь рисунок линкора, а в военной номенклатуре нет упоминания кораблей «класса Трамп». Скорее всего, глава Белого дома своим громким заявлением попытался напугать Николаса Мадуро. Недаром США вновь начали атаковать венесуэльские танкеры, отмечают собеседники телеканала.

Однако, по информации отраслевого портала USNI News, ведущие американские судостроительные компании уже готовы взяться за масштабный госзаказ. Хватит и денег, и промышленных мощностей, заявил сетевому изданию гендиректор крупнейшего профильного концерна HII. Кроме того, Трамп пообещал, что на верфях будут использоваться роботы. И все же заявление главы Белого дома про самые большие корабли в истории пока выглядит как преувеличение. USNI News напоминает, что водоизмещение легендарного японского «Ямато» превышало 70 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем у линкоров «класса Трамп».

Также в проекте примет участие южнокорейская Hanwha Ocean, утверждает NBC. Собеседники телеканала напоминают, что в июле 2025-го Вашингтон и Сеул подписали торговое соглашение. Пошлины на поставки товаров в США были снижены в обмен на обещание инвестировать $350 млрд в американское судостроение. Сразу после заявления Трампа акции Hanwha Ocean подскочили на 10%.